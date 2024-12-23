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Бизнес

Почти 200 встреч руководства Нижегородской области с бизнесом прошло в 2024 году

05 января 2025 13:05  [117] Бизнес

Фото: Никита Духник

В ушедшем 2024 году прошло порядка 200 встреч руководства Нижегородской области с бизнес-сообществом.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, в рамках встреч, которые в Нижегородской области проводятся регулярно с 2018 года, решаются разные вопросы, рассматриваются предложения об упрощении и удобстве ведения предпринимательской деятельности.

По словам главы региона Глеба Никитина, подобный формат очень востребован у бизнеса. В 2024 году участниками таких встреч стали около 6 тысяч предпринимателей. Кроме того, в мероприятиях участвуют представители промышленных предприятий, малого и среднего бизнеса, деловых объединений, органов власти, муниципальных образований и институтов развития.

Не смотря на то, что озвученные на встречах вопросы могут быть решены не сразу, тем не менее, ни один вопросов не остаётся без внимания, и каждый из них находится на контроле до окончательного разрешения.

Отмечается. что для решения спорных вопросов, которые возникают у бизнеса, в Нижегородской области действует инвестиционный комитет (совет по стратегии развития и инвестициям при губернаторе Нижегородской области). Подать заявку на обсуждение совета можно на инвестиционном портале региона.

Ранее сообщалось, что нижегородские предприниматели могут воспользоваться изменениями налогового законодательства.

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Теги:
инвестиционные проекты МСП Предприниматели
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