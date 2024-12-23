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Общество

Свыше 35 новых нерегулируемых пешеходных переходов организовали в Нижнем Новгороде в 2024 году

05 января 2025 16:05  [114] Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

В Нижнем Новгороде в 2024 году было организовано 36 новых нерегулируемых пешеходных переходов.

Как сообщает МКУ "Специализированное монтажно-эксплуатационное учреждение", это пешеходные переходы у школы №131 по улице Цветочной, у школы №19 по улице Ашхабадской, у детского сада №45 по улице Янки Купалы, на улице Ермоловой на границе микрорайона "Парижской Коммуны" и других адресах.

Согласно сообщению, там, где были обустроены пешеходные переходы, нанесли "зебру" и установили дорожные знаки "Пешеходный переход" на щитах со световозвращающей флуоресцентной пленкой желто-зеленого цвета.

Помимо этого, в прошлом году построили 12 светофорных объектов с организацией регулируемых пешеходных переходов на улицах Куйбышева у дома №1, Коминтерна у дома №137, Голубева у дома №8а, на Мещерском бульваре у домов №3к1, 5, 7, Сормовском шоссе у дома №11а, на перекрестках улиц Лескова и Прыгунова, Мончегорской и Орбели, на перекрестке проспекта Ильича и улицы Толбухина, а также на улице Ясной в районе остановки "поселок Народный" и на Московском шоссе у дома №298 – ост. СТО.

Организация регулируемого пешеходного перехода позволит значительно улучшить безопасность пешеходов. По словам директора МБУ "СМЭУ" Николая Мамонова, такая работа была проведена рядом с общественными пространствами, по пути в детские образовательные учреждения, медицинские центры, гипермаркеты.

Ранее сообщалось, что "Говорящие" светофоры установили на дорогах в Нижнем Новгороде.
 

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Теги:
Безопасность Городское хозяйство
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