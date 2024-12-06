Десятая конференция "ЦИПР" пройдет в Нижнем Новгороде 3-6 июня 2025 года Общество

Фото: Никита Духник

В начале июня 2025 года в Нижнем Новгороде пройдет десятая конференция "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР).

Как сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области, мероприятия в рамках конференции 3-6 июня пройдут на территории Нижегородской ярмарки и молодежного центра "Высота".

Сессии деловой программы будут организованы в залах Главного ярмарочного дома, в зеркальных павильонах разместят выставку с российскими ИТ-решениями, а для международных участников будет возведен отдельный павильон. Кроме того, на уличной территории Нижегородской ярмарки развернется фестиваль для участников и жителей города.

Вице-премьер Дмитрий Григоренко сообщил, что в следующем году в России запускается новый национальный проект "Экономика данных", который включает в себя, в том числе, создание быстрого и безопасного интернета, внедрение искусственного интеллекта, развитие отечественных технологий, разработку инструментов для эффективного управления данными.

"Успех их выполнения во многом зависит от «обратной связи» от бизнеса и его технологического потенциала. В этой связи особенно важна роль "ЦИПР" как площадки, где формируются долгосрочные решения на государственном уровне в цифровых инновациях", - сказал Дмитрий Григоренко.

Ведутся переговоры об участии иностранных компаний из Китая, Индии, стран Ближнего Востока.

Губернатор Глеб Никитин подчеркнул, что в 2024 году "ЦИПР" посетили гости из 25 стран и пообещал, что в следующем году для нижегородцев проведут открытый день на ЦИПР.

Конференцию посещают гости и лидеры рынка из всех регионов России и стран ЕАЭС, ШОС и БРИКС. На "ЦИПР-2024" впервые публично обсудили новый нацпроект "Экономика данных", который сформировали по поручению президента РФ Владимира Путина. В мероприятии приняли участие председатель правительства Михаил Мишустин, представители правительства России, главы профильных министерств и другие. В конференцию также вовлечены крупнейшие компании цифровой отрасли России.

Организатором конференции является компания "ОМГ". Мероприятие проходит при поддержке правительства России, министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ и правительства Нижегородской области.

Напомним, что в этом году в мероприятии приняло участие более 9,8 тысячи человек из 89 регионов России и 25 стран. На выставке было представлено 156 стендов с технологичными решениями российских и международных компаний. За время проведения конференции было подписано более 140 соглашений, в том числе международные – с Китаем, Кубой и Ираном.

Ранее сообщалось, что на конференции ЦИПР-2024 в Нижнем Новгороде представили первый произведенный в России образец базовой станции операторского уровня мобильной связи отечественного производителя телеком-оборудования ООО "БУЛАТ".