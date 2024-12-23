Доля квартир с дисконтом более 8% выросла в России Экономика

В России за год с 22 до 30% выросла доля квартир на вторичном рынке, продающихся с дисконтом более 8%. Об этом "Известиям" рассказали в федеральной компании "Этажи".

По словам ведущего аналитика федеральной компании "Этажи" Александра Иванова, ситуация на российском рынке вторичного жилья не так однозначна, как может показаться на первый взгляд.

"Одни собственники готовы активно торговаться и снижать стоимость своих объектов на 8% и более, другие, напротив, продают с минимальным дисконтом - менее 0,5%. И что самое интересное - сейчас и те и другие занимают одинаковые доли", - рассказал Александр Иванов.

Аналитик пояснил, что такой тренд подтверждает состояние неопределенности на рынке вторичной недвижимости: одни продавцы стремятся реализовать как можно скорее свои объекты, опасаясь снижения цен, другие, напротив, уверены в том, что в будущем стоимость недвижимости будет только расти.

По данным федеральной компании "Этажи", самая большая среди городов-миллионников доля квартир на вторичном рынке, которые продавались с дисконтом более 8% в 2024 году, была в Челябинске. В этом городе такую скидку делали 41,4% продавцов. На втором месте Омск (35%). Нижний Новгород занимает третье место (34,8%). Москва оказалась на 12-м месте с долей квартир, проданных с дисконтом более 8% - 21,8%. Самая маленькая доля зафиксирована в Ростове-на-Дону - 18,1%.

Ранее сообщалось, что депутаты предлагают ввести семидневную "заморозку" доходов от продажи жилья.