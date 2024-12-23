Эксперты прогнозируют, что лучшие результаты на рынке недвижимости в текущем году покажет ИЖС

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Отток средств с депозитных вкладов россиян может спровоцировать серьёзные потрясения в банковском секторе. Об этом в интервью телеканалу "360" заявила президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко.
Эксперт отметила, что 2024 год стал переломным на рынке недвижимости по причине завершения программы льготной ипотеки. Покупательская активность была особенно высока в первой половине года, когда было распродано около 70–80% строящегося жилья.
По словам Ирины Радченко, сейчас ещё можно найти предложения со скидками у некоторых застройщиков, особенно на поздних этапах строительства.
При этом, на фоне сокращения новых проектов на рынке многоквартирного жилья, где выдача разрешений упала на 30%, эксперт спрогнозировала активное развитие сегмента индивидуального жилищного строительства.
"Но есть и хорошая новость. Все перекладываемся в ИЖС. Я думаю, что ИЖС в 2025 году будет "бомбой", в хорошем смысле", - указала президент Международной академии ипотеки и недвижимости.
Напомним, Нижегородская область вошла в топ-10 российских регионов по ценам на новостройки и на вторичное жильё.
Ранее эксперты в сфере ипотеки спрогнозировали повышение цен на аренду квартир в первой половине 2025 года до 20%.
Также сообщалось, что доступность ипотеки в Нижегородской области ниже, чем в среднем по стране.
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