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Общество

Эксперты прогнозируют, что лучшие результаты на рынке недвижимости в текущем году покажет ИЖС

08 января 2025 08:47  [76] Общество

Фото: с сайта unsplash.com

Отток средств с депозитных вкладов россиян может спровоцировать серьёзные потрясения в банковском секторе. Об этом в интервью телеканалу "360" заявила президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко.

Эксперт отметила, что 2024 год стал переломным на рынке недвижимости по причине завершения программы льготной ипотеки. Покупательская активность была особенно высока в первой половине года, когда было распродано около 70–80% строящегося жилья.

По словам Ирины Радченко, сейчас ещё можно найти предложения со скидками у некоторых застройщиков, особенно на поздних этапах строительства.

При этом, на фоне сокращения новых проектов на рынке многоквартирного жилья, где выдача разрешений упала на 30%, эксперт спрогнозировала активное развитие сегмента индивидуального жилищного строительства.

"Но есть и хорошая новость. Все перекладываемся в ИЖС. Я думаю, что ИЖС в 2025 году будет "бомбой", в хорошем смысле", - указала президент Международной академии ипотеки и недвижимости.

Напомним, Нижегородская область вошла в топ-10 российских регионов по ценам на новостройки и на вторичное жильё.

Ранее эксперты в сфере ипотеки спрогнозировали повышение цен на аренду квартир в первой половине 2025 года до 20%.

Также сообщалось, что доступность ипотеки в Нижегородской области ниже, чем в среднем по стране.

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Теги:
Недвижимость
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