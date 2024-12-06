Депутаты предлагают ввести семидневную "заморозку" доходов от продажи жилья Общество

В Госдуме предложили внести изменения в законодательство, которое предусматривает для граждан семидневную "заморозку" денежных средств, полученных в результате продажи жилья. Проект документа уже направлен в Центробанк.

Как сообщает РИА Новости, мера направлена на противодействие мошенническим схемам, когда собственника жилья убеждают принять участие в какой-либо полицейской операции, продать недвижимость и затем перечислить все средства "сотрудникам МВД или ФСБ". В результате таких действий граждане лишаются жилья и денег. Помимо этого, жертвами становятся покупатели, которые приобретали квартиру или дом.

"Соответственно, если продавец недвижимости, попавший под влияние, после получения денег не сможет ими распоряжаться для снятия и/или любых переводов (в том числе самому себе) хотя бы на одну неделю, то обман будет раскрыт до перевода денежных средств мошеннику, Так как в эту неделю покупатель уже заявит свои требования по передаче ему квартиры/дома и станет очевидно, что продавец реально не планировал совершать продажу", - поясняется в документе.

Отмечается, что мошенники стараются действовать быстро, чтобы завладеть чужими средствами. При этом аферисты максимально "уходят" в наличные расчеты, так как банки при подозрении, что деньги уводят на сомнительные счета, начинают блокировать перевод.

Как рассказала телеканалу "360" автор инициативы, зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева, в случае принятия закона мера распространится на все виды сделок, кроме альтернативных, когда вместе с продажей одного объекта покупается другой. "Там есть специальные счета, и видно, что деньги уходят именно на покупку квартиры. Что касается остальных сделок — предлагается для всех на неделю охлаждение. Действительно, ситуация уже приобретает критический характер", - пояснила депутат. "После проведения сделки деньги сняты своими руками, отданы мошенникам, мошенников найти невозможно. Процесс передачи квартиры — это критический момент. До этого средства нужно блокировать. Небольшая пауза, наверное, позволит людям самим прозреть и обратиться в полицию, прочие правоохранительные органы", - заключила Разворотнева.

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