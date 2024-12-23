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Общество

Очередные партии гуманитарного груза передали в зону СВО от нижегородцев

09 января 2025 12:43  [64] Общество

Очередной новогодний гумконвой передан в зону СВО от нижегородцев. Собрать и отправить его помог депутат Государственной Думы РФ Артём Кавинов.

"Праздничные конвои ушли во все подразделения, где есть наши бойцы, а новогодние подарки от губернатора получили все земляки-защитники. Мы тоже не остались в стороне. Стараемся быть рядом с полком, где порядка 400 нижегородцев. Прошли с ними путь от Кременной, Бахмута, Соледара до новых важнейших рубежей сегодня", - отметил депутат.

По словам Артёма Кавинова, 31 декабря конвой выдвинулся из Нижнего Новгорода. В числе помощи – мотоциклы, автомобиль "Соболь", дроны, генераторы, большой объем средств связи и коммуникаций, маскировочные сети, а также подарки от волонтерских команд северных округов Нижегородской области. 

Депутат поблагодарил руководство области и города, волонтерские команды "Za Наших!" из Красных Баков и "Своих не бросаем!" из Варнавина, борчан из "Колибри", Координационный центр по поддержке военнослужащих и их семей на базе Дома народного единства. 

"Спасибо также моей коллеге – депутату Госдумы Наталье Назаровой, семье Пироговых и отцу Евгению из Троицкого, служащим городской администрации, тем, чьи дети сегодня на передовой, рабочим, водителям за участие в сборах, погрузке, координации в эти праздничные дни. И, конечно, моим друзьям, которые, как обычно, остаются за кадром. Добро любит тишину! Жму руку каждому из вас от командиров и бойцов! Пусть новолетие станет для всех нас победным", - добавил Артём Кавинов. 

Еще один "новогодний" груз в зону СВО доставили активисты регионального отделения "Молодой Гвардии Единой России". Очередная поездка нижегородских молодогвардейцев  с гуманитарной помощью и подарками состоялась при поддержке депутата Госдумы РФ Евгения Лебедева. Бойцам передали продукты питания, товары первой необходимости, сладкие подарки.

"Поддержал волонтеров "Молодой Гвардии", которые отправились в зону СВО, чтобы передать нашим военнослужащим новогодние подарки, письма с добрыми пожеланиями и гуманитарную помощь. Ребята проехали весь Донбасс до Мелитополя. Своими глазами увидели, как на освобожденных территориях люди возвращаются к мирной жизни. Например, при поддержке нижегородцев в Харцызске реализуются масштабные проекты благоустройства, строятся новые жилые кварталы, больницы, школы. Пусть новый 2025 год станет для нашей страны временем новых побед!", - отметил Евгений Лебедев. 

Также  в рамках акции "Ёлка желаний" моолодогвардейцы передали новогодний подарок от руководителя управления по труду и занятости населения Нижегородской области,  регионального координатора партпроекта "Моя карьера с "Единой Россией" Игоря Пантюхина детям в семье, проживающей в Зугресе.

Напомним, с самого начала спецоперации жители Нижегородской области оказывают поддержку военнослужащим, вынужденным переселенцам, тем, кто остался на территориях освобожденных регионов, и жителям приграничных регионов.

Нижегородское региональное отделение и волонтерский центр партии "Единая Россия" в первые дни СВО организовали оперативные штабы, сразу подключились депутатский корпус партии и различные организации. В постоянном режиме ведется отправка грузов – и для военнослужащих, и для мирного населения. Депутаты, активисты вместе с партнерами регулярно передают необходимые вещи, спецоборудование, медикаменты, продукты.

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Теги:
гуманитарная помощь Единая Россия СВО
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