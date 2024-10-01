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Общество

Капремонт участка дороги выполнили на улице Яблоневой

03 октября 2024 15:02  [109] Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Дорожное покрытие локально обновили на улице Яблоневой в Нижегородском районе Нижнего Новгорода. Как сообщает районная администрация, в  рамках кампании по ямочному ремонту там уложили две тысячи кв. метров асфальта.

Ранее от местных жителей поступало много обращений с жалобами на качество дорожного покрытия по этой улице. В будущем планируется включить дорогу на Яблоневой в ремонтную кампанию и полностью её отремонтировать. В районной администрации также добавили, что прошедшим летом на этой улице был заменен водопровод.

Также в Нижегородском районе выполнен ямочный ремонт на участках улиц Богдановича, Лопатина, Деловой, Родионова, Касьянова, а также обустроен тротуар у школы №102, отремонтировано покрытие у школы №103 и обновлены колодцы на улицах Деловой и Богдановича.

Отдельный ремонт участков дорог в сентябре выполнялся на участках улиц Бринского, Казанском шоссе, на Гребном канале в районе парка "Победа" и др.

Ранее сообщалось, что подъезд к источнику Серафима Саровского в Дивееве отремонтировали.

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Теги:
Дороги Ремонтные работы Ямочный ремонт
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