Календарь для предпринимателей на январь 2025 года
Проблемный дом на Генкиной достроили в Нижнем Новгороде
Катки и хоккейные площадки Нижнего Новгорода
Региональные выплаты на рождение и воспитание детей
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
09 января 2025 19:08  [32] Благотворительные акции прошли на АПЗ в преддверии Нового года
09 января 2025 18:56  [53] Теплоэнергетические объекты АО "Теплоэнерго" отработали новогодние праздники штатно
09 января 2025 18:15  [107] Проект ликвидации пруда кислых гудронов в Нижнем Новгороде обойдется в 80 млн рублей
09 января 2025 17:41  [117] Более 220 бригад скорой помощи дежурили в Нижнем Новгороде в праздничные дни
09 января 2025 16:58  [154] Новый трамвайный маршрут откроют в Нижнем Новгороде в январе
09 января 2025 16:39  [147] Ямы на Молитовском мосту устранили после жалоб от водителей
09 января 2025 16:11  [135] Девятнадцатый соседский центр открыли в Нижнем Новгороде
09 января 2025 15:49  [144] Правительство РФ перечислило Нижегородской области еще 83,2 млн рублей по программе "Стимул"
09 января 2025 15:12  [141] Автоюрист посоветовал при ДТП по вине коммунальщиков подавать иск в суд
09 января 2025 14:36  [178] Коммунальщики откачивают воду с дорог Нижнего Новгорода после аномальной оттепели
Общество

Проект ликвидации пруда кислых гудронов в Нижнем Новгороде обойдется в 80 млн рублей

09 января 2025 18:15  [107] Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

ООО "Ситилюкс" займется разработкой проекта ликвидации пруда-накопителя кислых гудронов на 21 км Московского шоссе в Нижнем Новгороде. Об этом сообщается в материалах на сайте госзакупок.

Заказчиком проекта ликвидации объекта и проведения инженерных изысканий выступило госучреждение Нижегородской области "Экология региона".

Компания "Ситилюкс" предложила выполнить работы за 75,3 млн рублей при начальной (максимальной) стоимости контракта в 81 млн рублей.

Средства будут выделены из регионального бюджета. Работы должны завершиться до 1 мая 2026 года.

Напомним, несоответствие данного гидротехнического сооружения (ГТС) установленным экологическим требованиям было выявлено в начале 2021 года. Отбор проб почвы рядом с объектом показал превышение, в частности, по нефтепродуктам до 49 раз, что свидетельствовало о негерметичности ГТС и просачивании отходов в почву близлежащих земельных участков.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Нефтепродукты Экология
Поделиться:
Новости по теме
16 марта 2021 12:02  [1050] Пруд-накопитель кислых гудронов в Нижнем Новгороде будет передан в собственность области
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Святки-2025
09 января 2025 13:23Святки на Щёлоковском хуторе
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph