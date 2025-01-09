Проект ликвидации пруда кислых гудронов в Нижнем Новгороде обойдется в 80 млн рублей Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

ООО "Ситилюкс" займется разработкой проекта ликвидации пруда-накопителя кислых гудронов на 21 км Московского шоссе в Нижнем Новгороде. Об этом сообщается в материалах на сайте госзакупок.

Заказчиком проекта ликвидации объекта и проведения инженерных изысканий выступило госучреждение Нижегородской области "Экология региона".

Компания "Ситилюкс" предложила выполнить работы за 75,3 млн рублей при начальной (максимальной) стоимости контракта в 81 млн рублей.

Средства будут выделены из регионального бюджета. Работы должны завершиться до 1 мая 2026 года.

Напомним, несоответствие данного гидротехнического сооружения (ГТС) установленным экологическим требованиям было выявлено в начале 2021 года. Отбор проб почвы рядом с объектом показал превышение, в частности, по нефтепродуктам до 49 раз, что свидетельствовало о негерметичности ГТС и просачивании отходов в почву близлежащих земельных участков.