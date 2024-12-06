Юрий Шалабаев поручил ежедневно инспектировать качество уборки снега Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев дал поручение проводить ежедневные проверки качества уборки от снега городских общественных пространств, скверов и придомовых территорий. Об этом мэр города написал в своих социальных сетях.

Также глава города сообщил, что в период интенсивного снегопада объехал районы и проверил качество снегоуборочных работ.

"В 23:00 закончил объезд районов, попал в самые пробки, как раз когда началась метель в районе 6 вечера. В принципе, ситуация рабочая, пробки, конечно, есть, сегодня вечером было 9 баллов, обычно 7-8 баллов. Конечно, учитывая погодные условия, это закономерная ситуация. Больше всего простоял в центре, хотя дороги были достаточно чистые, где-то вычищены даже до асфальта. На ул. Ванеева в Советском районе тоже пришлось постоять, но при этом качество дорог было удовлетворительное. Проспект Гагарина проехал достаточно быстро, в Сормове были местами проблемы, но тем не менее, технику тоже встречал", - рассказал Юрий Шалабаев.

По данным городского департаменте в ночь с 18 на 19 декабря снег с дорог Нижнего Новгорода вывозили 59 звеньев погрузочной и самосвальной техники. Помимо автомагистралей, особый контроль за уборкой межквартальных проездов, тротуаров, дворов и общественных пространств, благоустроенных по федеральному проекту "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда".

Ранее сообщалось, что около 400 самосвалов снега вывезли с дорог Нижнего Новгорода за сутки. Также сообщалось, что более 670 снегоуборочных машин круглосуточно расчищают Нижний Новгород от снега.