Около 400 самосвалов снега вывезли с дорог Нижнего Новгорода за сутки Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Почти 400 самосвалов снега вывезли с дорог Нижнего Новгорода за прошедшие сутки.

Как сообщает городской департамент транспорта и дорожного хозяйства, ночью спецтехника несколько раз очищала основные дорожные магистрали. Особое внимание было уделено дорогам с маршрутами общественного транспорта. В ведомстве отметили, что проделанная ночью работа позволила обеспечить стабильное движение транспортного потока утром: загруженность дорог утром не превысила привычных значений. С самого утра 18 декабря спецтехника снова убирает снег с улиц областного центра.

В Автозаводском районе рабочие провели уборку от снега детских и спортивных площадок на благоустроенных общественных пространствах. Кроме того, работы велись на территориях с интенсивным пешеходным трафиком и на остановочных павильонах. В настоящее время техника задействована в частном секторе.

В Ленинском районе дорожники ведут уборку улиц от снега, особое внимание уделяется Мызинскому мосту. Домоуправляющие компании продолжают уборку придомовых территорий.

В Московском районе продолжается обработка противогололедными материалами. Рабочие приводят в порядок остановочные павильоны, пешеходные переходы, а также приступили к вывозу снега.

Дорожные и коммунальные службы продолжают чистить улицы Нижегородского района: дороги, пешеходные зоны и транзитные территории просыпаются противогололедными материалами.

В Советском районе ночью рабочие расчистили остановки общественного транспорта и вывозили снег. В настоящее время на улицах района работают комбинированные дорожные машины, которые чистят дороги и формируют снежные валы для последующего вывоза снега.

В Сормовском районе ночью дорожники вывозили снег, а утром тротуары и дороги были обработаны противогололедными материалами. Особое внимание было уделено дорогам, где проходят маршруты общественного транспорта.

В Приокском районе дорожные службы вывозят снег, ведут противогололедную обработку тротуаров и дорог.

Спецтехника Канавинского района ночью и с утра расчищала проезжие части, тротуары, придомовые территории и входные группы многоквартирных домов. Работы продолжаются.

Ранее сообщалось, что более 670 снегоуборочных машин круглосуточно расчищают Нижний Новгород от снега.