Более 670 снегоуборочных машин круглосуточно расчищают Нижний Новгород от снега Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Более 670 снегоуборочных машин и 1000 коммунальщиков с воскресенья работают в круглосуточном режиме на улицах Нижнего Новгорода.

Как сообщает городской департамент транспорта и дорожного хозяйства, люди и спецтехника обрабатывают проезжие части противогололедными материалами, чистят дороги и вывозят снег.

В департаменте отметили, что после снегопадов с улиц города вывезли около 70 тысяч кубометров снега. Работа идет непрекращающимся циклом, дорожники и спецтехника во всех районах трудится в две смены. Основное внимание уделяется очистке тротуаров, остановочных павильонов и подходов к социальным учреждениям.

В Нижегородском районе ночью дорожные бригады расчищали автомагистрали и проводили противогололедную обработку проезжих частей. В настоящее время дорожники чистят пешеходные мосты, скверы и прометают тротуары. Кроме того, на придомовых территориях дворники очищают входные группы и пешеходные дорожки, в том числе с помощью средств малой механизации.

В Приокском районе дорожные службы заранее подготовились к непогоде. С вечера КДМ обрабатывали дороги, коммунальные службы очищали от снега дороги и пешеходные зоны. Также с раннего утра ведется уборка дворов.

В Канавинском районе спецтехника ночью и утром приводила в порядок проезжие части. Рабочие расчищают тротуары, пешеходные переходы и остановочные павильоны. Техника и дорожники так же работают в круглосуточном режиме.

В Ленинском районе дорожные службы всю ночь очищали тротуары, прометали дороги и вывозили снег с улиц. В первую очередь обрабатывали опасные участки дорог, спуски и подъемы. Особое внимание уделили очистке и обработке пешеходных зон.

В Автозаводском районе снегоуборочная техника ночью провела обработку дорог противогололедными материалами. После этого рано утром комбинированные дорожные машины выехали на расчистку дорог от снега. Одновременно рабочие чистили подходы к остановочным павильонам. В настоящее время спецтехника убирает хозпроезды, расчищает дороги. На придомовых территориях с самого утра дворники расчищают от снега тротуары и входные группы. Кроме того, продолжается расчистка кровель от наледи.

В Сормовском районе ночью вывозили снег, очищали тротуары и пешеходные зоны с применением средств малой механизации. Рабочие продолжают обрабатывать пешеходные зоны и площадки у остановочных комплексов противогололедными материалами для обеспечения безопасного передвижения жителей.

В Московском районе ночью просыпали противогололедным материалами дороги с интенсивным движением транспорта. С 3:00 утра приступили к прометанию дорожного покрытия. В настоящее время идет механизированная обработка тротуаров, спецтехника работает на погрузке и вывозе снега. Рабочие приводят в порядок остановки общественного транспорта, в том числе трамвайные остановки, а также пешеходные переходы.

В Советском районе проводились работы по расчистке и вывозу снега с автомобильных дорог. Ночью спецтехника обработала противогололедными материалами крупные дорожные магистрали, опасные участки, пешеходные зоны с интенсивным движением.

Ранее сообщалось, что сильные снегопады накроют Нижегородскую область 17 декабря.