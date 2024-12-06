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Общество

Нижегородский санаторий "Автомобилист" нарушил правила сброса сточных вод

09 декабря 2024 16:34  [198] Общество

Фото: Росприроднадзор

Инспекторы межрегионального управления Росприроднадзора по Нижегородской области и Республике Мордовия завершили внеплановую выездную проверку ОАО "Санаторий "Автомобилист" в Борском районе региона. Об этом сообщает пресс-служба межрегионального управления
Росприроднадзора.

В ходе проверки, проведенной по требованию Волжской межрегиональной природоохранной прокуратуры, инспекторы надзорного ведомства выяснили, что санаторий сбрасывал недостаточно очищенные сточные воды в Волгу.

Отбор проб сточной воды показал превышение установленных нормативов по сульфидам в 46 раз, по аммонию– 62 раза, БПК5 – 24,5 раза, по молибдену – 11 раз, а по меди – 8 раз.

Кроме того, сброс сточных вод происходил не в том месте, которое было указано в решении Верхне-Волжского бассейнового водного управления. Сточные воды изливались из трубы на заболоченную местность.

Помимо этого, выяснилось, что ОАО "Санаторий "Автомобилист" не ведет учёт объёма сброса и качества сбрасываемых сточных вод в соответствии с установленным порядком.

По итогам проверки Росприроднадзора выдал санаторию предписание об обязательном устранении всех выявленных нарушений. В ближайшее время в отношении юридического и ответственных должностных лиц будут вынесены постановления о привлечении к административной ответственности. Вся информация также направлена в природоохранную прокуратуру.

Напомним, лицензию Чугуновского спиртзавода в Нижегородской области приостановили из-за загрязнения реки.

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Теги:
Росприроднадзор Экология
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