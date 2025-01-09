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Бизнес

Малые компании смогут привлечь до 30 млрд рублей за счет "зонтичных" поручительств

13 января 2025 14:51  [86] Бизнес

Фото: корпорация МСП

Корпорация МСП довела до банков-партнеров лимиты на общую сумму 15 млрд рублей по программе "зонтичных" поручительств для малого и среднего бизнеса. Об этом сообщает корпорация МСП.

"Зонтичные" поручительства позволяют предпринимателям получать заемные средства при отсутствии и недостатке залогов. Механизм "зонтичных" поручительств с 2025 года реализуется в рамках нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика".

"Зонтичные" поручительства покрывают до 50% от суммы банковского кредита. При этом, сумма одного поручительства может достигать 1 млрд рублей при сроке до 10 лет. Таким образом, используя этот инструмент для развития бизнеса, предприниматели смогут привлечь в первом квартале 2025 года не менее 30 млрд рублей кредитов.

"Этот продукт является одним из наиболее эффективных и востребованных инструментов развития предпринимательства и включен в обновленную стратегию развития корпорации МСП. Планируется, что за счет "зонтичных" поручительств до 2030 года малый и средний бизнес сможет привлечь не менее 1,3 трлн рублей в виде банковских кредитов", - отметил гендиректор корпорации МСП Александр Исаевич.

Отметим, что с 2022 года "зонтичные" поручительства стали основным инструментом гарантийной поддержки корпорации МСП, а в конце 2024 года был принят закон о продлении срока реализации механизма "зонтичных" поручительств, без которого бизнесмены не смогли бы получить каждый третий кредит.

Напомним, нижегородские предприниматели привлекли более 2 млрд рублей на закупку оборудования.

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Теги:
бизнес Кредиты Предприниматели
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