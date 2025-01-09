Туристический налог ввели в Кстовском районе с 1 января Общество

Фото: администрация Кстовского муниципалитета

Туристический налог ввели в Кстовском муниципальном округе Нижегородской области с 1 января 2025 года. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили министерстве туризма и промыслов региона.

Ставка налога до конца этого года составит 1% от стоимости проживания туриста в классифицированном средстве размещения, но не менее 100 рублей в сутки.

"Средства, полученные от взимания туристического налога, будут поступать в бюджеты муниципалитетов и направляться на их развитие", - пояснили в профильном министерстве.

Напомним, туристический налог ввели в Балахнинском и Городецком округах.

Также ранее сообщалось, что более 4 млн туристов посетили Нижегородскую область в 2024 году.