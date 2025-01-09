Четыре тройни родились впервые за много лет в Нижегородской области Общество

В ушедшем году в Нижегородской области на свет появились более 22 тысяч детей. По словам руководителя регионального ЗАГСа Ольги Красновой, это на 5% меньше, чем в предыдущем году, пишет pravda-nn.ru.

Больше всего детей родилось в июле — 2044, а меньше всего в ноябре — 1650. При этом в 2024 году в Нижегородской области мальчиков родилось больше, чем девочек — 11 394 и 10 785 соответственно.

Ольга Краснова также отметила, что впервые за много лет в регионе родились четыре тройни.

Самым крупным младенцем, рожденным в 2024-м, стал малыш по имени Роман. На момент рождения его вес составлял 5880 г. Самым миниатюрным ребенком признали Семена, чей вес был всего 400 г. Среди девочек самой крупной стала Екатерина весом 5220 г, а "дюймовочкой" — София весом 480 г.

По данным руководителя регионального ЗАГСа, чаще всего дети рождаются у нижегородок в возрасте от 30 до 39 лет. Женщины этого возраста в прошлом году подарили жизнь 10,8 тысячи младенцев. Кроме того, также часто рожают нижегородки в возрасте 20-29 лет. Женщины этой возрастной категории родили 9,5 тысячи младенцев. В числе рожениц есть и женщины старше 40 лет. У них родились 1209 детей.

Ранее сообщалось, что в новогоднюю ночь в Нижегородской области родились 11 детей.