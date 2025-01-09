Календарь для предпринимателей на январь 2025 года
Изменения в законодательстве для субъектов МСП
Проблемный ЖК "Дом у озера" достроили на Сортировке
Подземный переход у Комсомольской проходной закрыли на ремонт
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
13 января 2025 17:42  [75] Туристический налог ввели в Кстовском районе с 1 января
13 января 2025 17:25  [92] Четыре тройни родились впервые за много лет в Нижегородской области
13 января 2025 17:00  [150] Проблемный ЖК "Дом у озера" достроили в Нижнем Новгороде
13 января 2025 16:16  [124] Нижегородский доброволец: "Будем приближать победу"
13 января 2025 14:33  [167] Микологи заверили, что зимние грибы безопасны и их можно собирать
13 января 2025 14:25  [170] Бесплатные билеты на каток у Нижегородской ярмарки предоставили семьям участников СВО
13 января 2025 14:19  [168] Снегопад повлиял на схему автобусного маршрута А-46 в Нижнем Новгороде
13 января 2025 14:10  [196] Новый трамвайный маршрут запустили в Нижнем Новгороде с 13 января
13 января 2025 14:07  [181] 70% новорожденных в Нижегородской области были зарегистрированы через онлайн-сервис
13 января 2025 13:55  [176] Коммунальщики Нижнего Новгорода вышли на полный цикл уборки дорог из-за снегопада
Общество

Четыре тройни родились впервые за много лет в Нижегородской области

13 января 2025 17:25  [92] Общество

В ушедшем году в Нижегородской области на свет появились более 22 тысяч детей. По словам руководителя регионального ЗАГСа Ольги Красновой, это на 5% меньше, чем в предыдущем году, пишет pravda-nn.ru.

Больше всего детей родилось в июле — 2044, а меньше всего в ноябре — 1650. При этом в 2024 году в Нижегородской области мальчиков родилось больше, чем девочек — 11 394 и 10 785 соответственно.

Ольга Краснова также отметила, что впервые за много лет в регионе родились четыре тройни. 

Самым крупным младенцем, рожденным в 2024-м, стал малыш по имени Роман. На момент рождения его вес составлял 5880 г. Самым миниатюрным ребенком признали Семена, чей вес был всего 400 г. Среди девочек самой крупной  стала Екатерина весом 5220 г, а "дюймовочкой" — София весом 480 г.

По данным руководителя регионального ЗАГСа, чаще всего дети рождаются у нижегородок в возрасте от 30 до 39 лет. Женщины этого возраста в прошлом году подарили жизнь 10,8 тысячи младенцев. Кроме того, также часто рожают нижегородки в возрасте 20-29 лет. Женщины этой возрастной категории родили 9,5 тысячи младенцев. В числе рожениц есть и женщины старше 40 лет. У них родились 1209 детей.

Ранее сообщалось, что в новогоднюю ночь в Нижегородской области родились 11 детей.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
демография ЗАГС Рождаемость
Поделиться:
Новости по теме
01 января 2025 16:49  [1208] 11 детей родились в новогоднюю ночь в Нижегородской области
19 декабря 2024 11:38  [672] Дополнительно 1000 квот на проведение ЭКО выделили в Нижегородской области в 2025 году
29 октября 2024 12:41  [642] Повышать рождаемость предложили с помощью расширения удалёнки для женщин
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Святки-2025
09 января 2025 13:23Святки на Щёлоковском хуторе
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph