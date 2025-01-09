Бастрыкин потребовал докладывать о расследовании убийства в Балахне Происшествия

Следственный комитет России взял на контроль всю информацию о ходе расследования дела об убийстве женщины и ребёнка в Балахне Нижегородской области.

Как сообщает СК России, соответствующий доклад о расследовании преступления затребовал глава ведомства Александр Бастрыкин.

Напомним, что трагедия в Балахне разыгралась 12 января. Сначала мужчина нанёс ножевые ранения супруге, затем ударил тупым предметом по голове полуторагодовалой дочери. Ребёнок погиб на месте, женщина скончалась в больнице. Возбуждено уголовное дело.