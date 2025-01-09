Скорость движения на участке ул.Лысогорской ограничили до 10 км/ч
Катки и хоккейные площадки Нижнего Новгорода
Подземный переход у Комсомольской проходной закрыли на ремонт
Туристический налог ввели в Балахнинском районе
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Происшествия
14 января 2025 13:44  [72] Мошенники развели нижегородского врача на 2 млн рублей, запугав госизменой
14 января 2025 12:49  [106] Бастрыкин потребовал докладывать о расследовании убийства в Балахне
14 января 2025 12:35  [165] Силовики задержали ректора нижегородского агровуза Игоря Воротникова
14 января 2025 09:43  [202] Бомбу искали в администрации Сормовского района в Нижнем Новгороде
14 января 2025 08:46  [219] Последствия атаки БПЛА устраняют в Казани
13 января 2025 20:25  [323] Нижегородец получил 6 лет колонии-поселения за гибель подростка в ДТП
13 января 2025 16:44  [434] СК опубликовал жуткие кадры из квартиры убитых в Балахне матери и ребенка
13 января 2025 16:06  [662] Нижегородский Росприроднадзор расследует экологическое происшествие в Сергаче
13 января 2025 15:41  [361] Соседи заявили, что убивший дочь балахнинец казался хорошим
13 января 2025 12:04  [415] Жителя Балахны обвиняют в убийстве супруги и малолетней дочери
Происшествия

Бастрыкин потребовал докладывать о расследовании убийства в Балахне

14 января 2025 12:49  [106] Происшествия

Следственный комитет России взял на контроль всю информацию о ходе расследования дела об убийстве женщины и ребёнка в Балахне Нижегородской области.

Как сообщает СК России, соответствующий доклад о расследовании преступления затребовал глава ведомства Александр Бастрыкин.

Напомним, что трагедия в Балахне разыгралась 12 января. Сначала мужчина нанёс ножевые ранения супруге, затем ударил тупым предметом по голове полуторагодовалой дочери. Ребёнок погиб на месте, женщина скончалась в больнице. Возбуждено уголовное дело.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Балахна СК РФ Убийство
Поделиться:
Новости по теме
13 января 2025 16:44  [434] СК опубликовал жуткие кадры из квартиры убитых в Балахне матери и ребенка
13 января 2025 15:41  [361] Соседи заявили, что убивший дочь балахнинец казался хорошим
13 января 2025 12:04  [415] Жителя Балахны обвиняют в убийстве супруги и малолетней дочери
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Святки-2025
09 января 2025 13:23Святки на Щёлоковском хуторе
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph