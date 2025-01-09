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Подрядчика оштрафовали на 1,3 млн рублей за срыв сроков ремонта дороги в Кстове

14 января 2025 20:18  [1] Экономика

Должностное лицо подрядной организации привлечено к административной ответственности за несоблюдение сроков исполнения госконтракта в Нижегородской области. Об этом сообщили в прокуратуре региона.

Кстовская городская прокуратура провела проверку соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения и контрактной системе в сфере закупок. Установлено, что в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" между ГКУ НО "ГУАД" и подрядчиком был заключен контракт на ремонт автодорог межмуниципального значения в Кстовском муниципальном округе. Завершить работы подрядчик должен был до 31 августа 2024 года.

Однако предусмотренные контрактом обязательства выполнены не были: работы не завершены, объект не введен в эксплуатацию в установленные сроки. Это привело к нарушению прав граждан на безопасное дорожное движение и негативно сказалось на транспортном сообщении между населенными пунктами.

По итогам проверки прокуратура возбудила дело об административном правонарушении по ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ (неисполнение обязательств по госконтракту). Суд признал виновным должностное лицо подрядной организации и назначил административный штраф в размере свыше 1,3 млн рублей.

Благодаря вмешательству прокуратуры все работы на участке дороги "Подъезд к с. Кадницы – п. Ленинская Слобода от а/д М-7 "Волга"" завершены, а объект введен в эксплуатацию.

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Теги:
Дороги Прокуратура
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