Щит "Владимир" в Нижнем Новгороде прошел под землей 1200 метров до площади Свободы Общество

Фото: Telegram-канал "МетроНН"

Тоннелепроходческий щит "Владимир" прошел около 1200 метров первого тоннеля от площади Сенной до площади Свободы в Нижнем Новгороде. Об этом сообщается в Telegram-канале "МетроНН".

Метростроевцы продолжают подготовку к возведению демонтажной камеры на площади Свободы для приемки щита, которая затем станет частью станционного комплекса.

"Причем строители нарастили темп строительных работ и в декабре перевыполнили план! До завершения работ по формированию ограждающих конструкций по проекту "стена в грунте" осталось пройти примерно 35 метров боковой стенки котлована", - говорится в сообщении.

В общей сложности, тоннелепроходческий щит "Владимир" прошел более 75% пути от площади Сенной до площади Свободы.

Напомним, сроки завершения строительства метро до площади Сенной в Нижнем Новгороде перенесли на 2026 год.

Также ранее сообщалось, что ГК "Моспроект-3" планирует арендовать второй тоннелепроходческий щит для возведения тоннеля подземки от станции метро "Горьковская" до площади Сенной.