Календарь для предпринимателей на январь 2025 года
Катки и хоккейные площадки Нижнего Новгорода
Скорость движения на участке ул.Лысогорской ограничили до 10 км/ч
Оплата проезда геолокацией в электробусах и троллейбусах
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
15 января 2025 10:58  [75] Щит "Владимир" в Нижнем Новгороде прошел под землей 1200 метров до площади Свободы
15 января 2025 10:29  [100] Движение по мосту Нижегородской ГЭС будет интервальным вечером и ночью
15 января 2025 10:10  [103] День памяти Серафима Саровского. С какими просьбами и как к нему обращаться
15 января 2025 09:56  [129] Минобрнауки назвало сроки открытия детсада "Фрегат" в Кстовском районе
15 января 2025 09:38  [133] Нижегородцы оценили желаемый уровень МРОТ в 48 тысяч рублей
15 января 2025 08:52  [148] Продажу фастфуда детям до 18 лет могут запретить в России
15 января 2025 08:30  [169] Нижний — наверху: успехи Нижегородской области в цифровом развитии
15 января 2025 07:45  [162] Карьерный проект КУПНО стал призером всероссийского конкурса
14 января 2025 19:59  [280] Нижегородская область увеличила сельхозугодья на 13 тысяч га
14 января 2025 19:39  [269] Рейс из Нижнего Новгорода в Минеральные Воды задержали более чем на 3 часа
Общество

Щит "Владимир" в Нижнем Новгороде прошел под землей 1200 метров до площади Свободы

15 января 2025 10:58  [75] Общество

Фото: Telegram-канал "МетроНН"

Тоннелепроходческий щит "Владимир" прошел около 1200 метров первого тоннеля от площади Сенной до площади Свободы в Нижнем Новгороде. Об этом сообщается в Telegram-канале "МетроНН".

Метростроевцы продолжают подготовку к возведению демонтажной камеры на площади Свободы для приемки щита, которая затем станет частью станционного комплекса.

"Причем строители нарастили темп строительных работ и в декабре перевыполнили план! До завершения работ по формированию ограждающих конструкций по проекту "стена в грунте" осталось пройти примерно 35 метров боковой стенки котлована", - говорится в сообщении.

В общей сложности, тоннелепроходческий щит "Владимир" прошел более 75% пути от площади Сенной до площади Свободы.

Напомним, сроки завершения строительства метро до площади Сенной в Нижнем Новгороде перенесли на 2026 год.

Также ранее сообщалось, что ГК "Моспроект-3" планирует арендовать второй тоннелепроходческий щит для возведения тоннеля подземки от станции метро "Горьковская" до площади Сенной.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Метро Строительство
Поделиться:
Новости по теме
30 ноября 2021 11:55  [5494] ГК "Моспроект-3" займется продлением нижегородского метро до станции "Сенная"
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Святки-2025
09 января 2025 13:23Святки на Щёлоковском хуторе
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph