Курортный сбор в России станет туристическим налогом и вырастет до 5% Общество

Фото: Владимир Яшин

Минфин РФ предложил преобразовать курортный сбор в туристический налог, ставка которого будет расти постепенно. Соответствующий пункт появился в поправках к законопроекту о совершенствовании налоговой системы, сообщает пресс-служба ведомства.

В Минфин указали, что это будет местный налог, и муниципалитеты смогут самостоятельно определять необходимость его введения и размеры ставок.

Согласно документу, налог в размере 1% от стоимости проживания начнёт действовать в 2025 году, и будет прибавлять по 1 процентному пункту в год до 2029 года. С 2029 года и далее будет действовать налог в размере 5%, но не выше.

"Налог будет уплачиваться в бюджет по месту нахождения гостиниц: так муниципалитеты получат дополнительный источник финансирования развития муниципалитета", - уточнили в Минфине.

При этом подразумевается введение льготных категорий граждан, которые будут освобождены от уплаты налога. Их перечень также будут утверждать муниципалитеты.

Напомним, некоторые регионы России получили право вводить курортный сбор. В Санкт-Петербурге он введён с 1 апреля 2024 года. Его размер составляет 100 рублей на одного человека за сутки фактического проживания в отеле или гостинице - начиная со второго дня заезда. Также он действует на Алтае, в Краснодарском и Ставропольском краях, в Крыму и на федеральной территории "Сириус" в Сочи.