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Общество

Количество заболевших гриппом нижегородцев стремительно растет

15 января 2025 17:27  [41] Общество

В Нижегородской области увеличилось число заболевших гриппом. Как сообщает региональное управление Роспотребнадзора, с 6 по 12 января в регионе зафиксировано 9 тысяч случаев ОРВИ. 70% заболевших - дети. 

Чаще всего врачи диагностируют микоплазму, бокавирусы и РС-вирусы. Кроме того, в  последнее время в Нижегородской области растет число заболевших гриппом штаммом А (H1N1)2009, который может вызывать у пациентов серьёзные осложнения, включая пневмонию.

Между тем в регионе снижается заболеваемость COVID-19. Согласно официальной информации, за последнюю неделю зарегистрировано всего 114 случаев. Это в 1,7 раза меньше, чем неделей ранее.

Такая же ситуация наблюдается в отношении респираторных инфекций в целом. Например, месяц назад в регионе было вдвое больше пациентов с ОРВИ.

Ранее сообщалось, что подъем заболеваемости гриппом в регионе ожидается в январе-феврале.

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Теги:
Грипп ОРВИ Роспотребнадзор
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