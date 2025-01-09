Количество заболевших гриппом нижегородцев стремительно растет Общество

В Нижегородской области увеличилось число заболевших гриппом. Как сообщает региональное управление Роспотребнадзора, с 6 по 12 января в регионе зафиксировано 9 тысяч случаев ОРВИ. 70% заболевших - дети.

Чаще всего врачи диагностируют микоплазму, бокавирусы и РС-вирусы. Кроме того, в последнее время в Нижегородской области растет число заболевших гриппом штаммом А (H1N1)2009, который может вызывать у пациентов серьёзные осложнения, включая пневмонию.

Между тем в регионе снижается заболеваемость COVID-19. Согласно официальной информации, за последнюю неделю зарегистрировано всего 114 случаев. Это в 1,7 раза меньше, чем неделей ранее.

Такая же ситуация наблюдается в отношении респираторных инфекций в целом. Например, месяц назад в регионе было вдвое больше пациентов с ОРВИ.

Ранее сообщалось, что подъем заболеваемости гриппом в регионе ожидается в январе-феврале.