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Экономика

Рост зарплат ожидается в Нижегородской области в 2025 году

16 января 2025 11:43  [47] Экономика

Анализ рынка труда показывает, что в середине зимы средняя зарплата в Нижегородской области достигла 65 тысяч рублей, увеличившись на 10 тысяч по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Согласно исследованию, проведенному аналитиками сервиса hh.ru, 58% работодателей повысили зарплаты своим сотрудникам в 2024 году. В то же время в 33% компаний оклады остались без изменений, а 6% организаций были вынуждены снизить зарплаты. 

Сильнее всего за год доходы выросли у администраторов, менеджеров АХО и секретарей (+25 тысяч), курьеров, водителей и сотрудников складов (+22 тысяч), специалистов по ремонту и продаже авто (+21 тысяч), агрономов и технологов (+18 тысяч).

При этом максимальные зарплаты традиционно предлагают в топ-менеджменте – 115 тысяч рублей в среднем. Высокими остаются доходы в автомобильной сфере (101 тысяч), а также в стратегии и консалтинге (100 тысяч). В числе самых доходных отраслей также логистика и перевозки (94 тысяч), строительство (83 тысяч), сельское хозяйство (82 тысяч) и рабочие специальности (80 тысяч). 

Еще исследование показало, что 63% работодателей планируют повышение зарплат в 2025 году. Из них 42% ориентируются на официальный уровень инфляции, а 21% готовы повышать оплату в соответствии с рыночными реалиями и запросами сотрудников. В то же время 26% компаний не планируют изменений в оплате труда, а 4% допускают снижение зарплат.

Ранее сообщалось, что дворник стал самой дефицитной профессией в Нижегородской области в 2024 году.

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Теги:
Доходы Зарплата Работа
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