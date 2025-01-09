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Общество

Нижегородские журналисты в топ‑3 регионов ПФО по уровню заработной платы

13 января 2025 09:55  [80] Общество

Нижегородская область вошла в топ‑3 регионов ПФО по уровню зарплат журналистов.

Как сообщает hh.ru., уровень зарплаты в ПФО значительно отличаются в зависимости от региона. Например, в Республике Татарстане зарплаты журналистов выросли до 35 – 60 тысяч рублей. Одна при этом спрос на вакансию снизился 10%. В Нижегородской области зарплатные предложения составляют от 44,9 до 80,4 тысяч рублей, при этом число вакансий упало на 18,5%.

Третье место регионов ПФО по уровню зарплат также вошла Самарская область. Здесь журналистам предлагают от 34,5 до 60 тыс. рублей. Кроме того, спрос на вакансию за год вырос на 15%.

В целом по стране в 2024 году было открыто около 4 тысяч вакансий для журналистов. Больше всего вакансий было в Москве (30%), Санкт-Петербурге (6,1%) и Краснодарском крае (3,7%). Большинство вакансий, а это 61%, предлагалось кандидатам с опытом работы до 3 лет.  Вакансий для начинающих и для тех, кто уже успел поработать от 3 до 6 лет - 19%. Опыт более 6 лет требовался лишь в 1% случаев.

Отмечается, что в 2024 году средняя заработная плата для журналистов составляла  40– 80 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что почти четверть россиян получают ежемесячно около 20 тысяч рублей от подработки. Также сообщалось, что Нижегородская область заняла 37 место в ежегодном рейтинге регионов РФ по зарплатам. 

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Теги:
Журналистика Зарплата
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