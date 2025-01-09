Почти 8000 нижегородских ветеранов получат выплаты к 80-летию Победы Общество

Около 8 тысяч нижегородских ветеранов Великой Отечественной войны получат единовременные выплаты в честь 80-летия Победы, пишет pravda-nn.ru. Как сообщили в региональном министерстве социальной политики, эта мера предусмотрена указом президента России Владимира Путина.



В рамках программы ветераны, вдовы фронтовиков, а также несовершеннолетние узники концлагерей получат по 80 тысяч рублей. Дополнительно выплаты размером 55 тысяч рублей будут направлены труженикам тыла, жителям блокадного Ленинграда, совершеннолетним узникам лагерей, а также работникам объектов ПВО и морских и авиационных баз.



Эти выплаты касаются ветеранов и членов их семей по всей России, включая Нижегородскую область. В регионе проживают 243 участника и инвалида Великой Отечественной войны, а также 1389 членов их семей. Кроме того, в Нижегородской области насчитывается 129 узников концлагерей, оказавшихся в плену в детстве, и 6238 тружеников тыла. Все выплаты будут осуществлены через Социальный фонд России.



Напоминаем, что в 2025 году вся страна будет отмечать 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, и в честь этого события по всей России, включая Нижегородскую область, пройдут торжественные мероприятия, приуроченные к празднику.