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Общество

Торжественные мероприятия в честь 9 Мая в Нижнем Новгороде

11 мая 2024 17:42  [92] Общество

9 мая, в День Победы, в Нижнем Новгороде на площади Минина и Пожарского состоялся военный парад.

После церемонии возложения цветов к Вечному огню в Кремле торжественные мероприятия переместились в Ппрк Победы, где прошло открытие стелы "Город трудовой доблести", а затем состоялся концерт "Военные песни у Кремля".

А в небе над Волгой можно было увидеть авиашоу: фигуры высшего пилотажа продемонстрировали самолёты МиГ-29 и Як-130.

В этом году было отменено шествие "Бессмертного полка". Он проходил в альтернативных форматах. Так, онлайн-шествие транслировалось на городских мониторах, умных остановках и в транспорте.

Фото: Александр Воложанин, Кира Мишина

Торжественные мероприятия в честь 9 Мая в Нижнем Новгороде
Торжественные мероприятия в честь 9 Мая в Нижнем Новгороде
Торжественные мероприятия в честь 9 Мая в Нижнем Новгороде
Торжественные мероприятия в честь 9 Мая в Нижнем Новгороде
Торжественные мероприятия в честь 9 Мая в Нижнем Новгороде
Торжественные мероприятия в честь 9 Мая в Нижнем Новгороде
Торжественные мероприятия в честь 9 Мая в Нижнем Новгороде
Торжественные мероприятия в честь 9 Мая в Нижнем Новгороде
Торжественные мероприятия в честь 9 Мая в Нижнем Новгороде
Торжественные мероприятия в честь 9 Мая в Нижнем Новгороде
Торжественные мероприятия в честь 9 Мая в Нижнем Новгороде
Торжественные мероприятия в честь 9 Мая в Нижнем Новгороде
Торжественные мероприятия в честь 9 Мая в Нижнем Новгороде
Торжественные мероприятия в честь 9 Мая в Нижнем Новгороде
Торжественные мероприятия в честь 9 Мая в Нижнем Новгороде
Торжественные мероприятия в честь 9 Мая в Нижнем Новгороде
Торжественные мероприятия в честь 9 Мая в Нижнем Новгороде
Торжественные мероприятия в честь 9 Мая в Нижнем Новгороде
Торжественные мероприятия в честь 9 Мая в Нижнем Новгороде
Торжественные мероприятия в честь 9 Мая в Нижнем Новгороде
Торжественные мероприятия в честь 9 Мая в Нижнем Новгороде
Торжественные мероприятия в честь 9 Мая в Нижнем Новгороде
Торжественные мероприятия в честь 9 Мая в Нижнем Новгороде
Торжественные мероприятия в честь 9 Мая в Нижнем Новгороде
Торжественные мероприятия в честь 9 Мая в Нижнем Новгороде
Торжественные мероприятия в честь 9 Мая в Нижнем Новгороде
Торжественные мероприятия в честь 9 Мая в Нижнем Новгороде
Торжественные мероприятия в честь 9 Мая в Нижнем Новгороде
Торжественные мероприятия в честь 9 Мая в Нижнем Новгороде
Торжественные мероприятия в честь 9 Мая в Нижнем Новгороде
Торжественные мероприятия в честь 9 Мая в Нижнем Новгороде
Торжественные мероприятия в честь 9 Мая в Нижнем Новгороде
Торжественные мероприятия в честь 9 Мая в Нижнем Новгороде
Торжественные мероприятия в честь 9 Мая в Нижнем Новгороде
Торжественные мероприятия в честь 9 Мая в Нижнем Новгороде
Торжественные мероприятия в честь 9 Мая в Нижнем Новгороде
Торжественные мероприятия в честь 9 Мая в Нижнем Новгороде
Торжественные мероприятия в честь 9 Мая в Нижнем Новгороде
Торжественные мероприятия в честь 9 Мая в Нижнем Новгороде
Торжественные мероприятия в честь 9 Мая в Нижнем Новгороде
Торжественные мероприятия в честь 9 Мая в Нижнем Новгороде
Торжественные мероприятия в честь 9 Мая в Нижнем Новгороде
Торжественные мероприятия в честь 9 Мая в Нижнем Новгороде
Торжественные мероприятия в честь 9 Мая в Нижнем Новгороде
Торжественные мероприятия в честь 9 Мая в Нижнем Новгороде
Торжественные мероприятия в честь 9 Мая в Нижнем Новгороде
Торжественные мероприятия в честь 9 Мая в Нижнем Новгороде
Торжественные мероприятия в честь 9 Мая в Нижнем Новгороде
Торжественные мероприятия в честь 9 Мая в Нижнем Новгороде
Торжественные мероприятия в честь 9 Мая в Нижнем Новгороде
Торжественные мероприятия в честь 9 Мая в Нижнем Новгороде
Торжественные мероприятия в честь 9 Мая в Нижнем Новгороде
Торжественные мероприятия в честь 9 Мая в Нижнем Новгороде
Торжественные мероприятия в честь 9 Мая в Нижнем Новгороде
Торжественные мероприятия в честь 9 Мая в Нижнем Новгороде
Торжественные мероприятия в честь 9 Мая в Нижнем Новгороде
Торжественные мероприятия в честь 9 Мая в Нижнем Новгороде
Торжественные мероприятия в честь 9 Мая в Нижнем Новгороде
Торжественные мероприятия в честь 9 Мая в Нижнем Новгороде
Торжественные мероприятия в честь 9 Мая в Нижнем Новгороде
Торжественные мероприятия в честь 9 Мая в Нижнем Новгороде
Торжественные мероприятия в честь 9 Мая в Нижнем Новгороде
Торжественные мероприятия в честь 9 Мая в Нижнем Новгороде
Торжественные мероприятия в честь 9 Мая в Нижнем Новгороде
Торжественные мероприятия в честь 9 Мая в Нижнем Новгороде
Торжественные мероприятия в честь 9 Мая в Нижнем Новгороде
Торжественные мероприятия в честь 9 Мая в Нижнем Новгороде
Торжественные мероприятия в честь 9 Мая в Нижнем Новгороде
Торжественные мероприятия в честь 9 Мая в Нижнем Новгороде
Торжественные мероприятия в честь 9 Мая в Нижнем Новгороде

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Теги:
9 мая День Победы Праздники
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Фоторепортажи
Торжественные мероприятия в честь 9 Мая в Нижнем Новгороде
11 мая 2024 17:42Торжественные мероприятия в честь 9 Мая в Нижнем Новгороде
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