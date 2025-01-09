Новый завод построят в Дзержинске

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В Дзержинске планируется запуск производства промышленных катализаторов отечественного производства. Об этом сообщили в региональной инспекции Госстройнадзора на своей странице в социальной сети.
Реализацией проекта займется российская компания, специализирующаяся на разработке и внедрении передовых технологий в сфере нефтехимии и нефтепереработки.
Согласно опубликованной информации, площадь катализаторного завода составит 10 тысяч квадратных метров. В его структуре будет несколько технологических линий, обеспечивающих выпуск продукции.
Строительство производственного корпуса стартует уже в этом месяце. Инспекция Госстройнадзора получила соответствующее уведомление о начале работ.
Ранее сообщалось, что на бывшем заводе Liebherr в Дзержинске начали производить полуприцепы.
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