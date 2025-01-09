Новый завод построят в Дзержинске Экономика

Фото: региональная инспекция Госстройнадзора

В Дзержинске планируется запуск производства промышленных катализаторов отечественного производства. Об этом сообщили в региональной инспекции Госстройнадзора на своей странице в социальной сети.



Реализацией проекта займется российская компания, специализирующаяся на разработке и внедрении передовых технологий в сфере нефтехимии и нефтепереработки.



Согласно опубликованной информации, площадь катализаторного завода составит 10 тысяч квадратных метров. В его структуре будет несколько технологических линий, обеспечивающих выпуск продукции.



Строительство производственного корпуса стартует уже в этом месяце. Инспекция Госстройнадзора получила соответствующее уведомление о начале работ.

Ранее сообщалось, что на бывшем заводе Liebherr в Дзержинске начали производить полуприцепы.