Оплата проезда геолокацией в электробусах и троллейбусах
Изменения в законодательстве для субъектов МСП
Подземный переход у Комсомольской проходной закрыли на ремонт
Туристический налог ввели в Балахнинском районе
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Экономика
16 января 2025 15:17  [122] Новый завод построят в Дзержинске
16 января 2025 11:43  [194] Рост зарплат ожидается в Нижегородской области в 2025 году
16 января 2025 10:34  [978] Полуприцепы начали производить на бывшем заводе Liebherr в Дзержинске
15 января 2025 14:05  [354] Бережливые технологии будут внедрять на нижегородских предприятиях по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика»
15 января 2025 11:57  [312] Новые машины в 2024 году в Нижегородской области стали дешевле на 17%
14 января 2025 20:18  [566] Подрядчика оштрафовали на 1,3 млн рублей за срыв сроков ремонта дороги в Кстове
14 января 2025 18:52  [404] "АвтоВАЗ" с 14 января повысил цены на две модели Lada
14 января 2025 11:44  [697] НИИИС построит центр информобеспечения летных испытаний в Нижнем Новгороде
14 января 2025 09:13  [1012] Тарифы на проезд в электричках в Нижегородской области изменятся с 15 января
13 января 2025 12:54  [473] Нижегородской области перечислили 23,9 млрд рублей на транспортные проекты
Экономика

Новый завод построят в Дзержинске

16 января 2025 15:17  [122] Экономика

Фото: региональная инспекция Госстройнадзора

В Дзержинске планируется запуск производства промышленных катализаторов отечественного производства. Об этом сообщили в региональной инспекции Госстройнадзора на своей странице в социальной сети.

Реализацией проекта займется российская компания, специализирующаяся на разработке и внедрении передовых технологий в сфере нефтехимии и нефтепереработки.

Согласно опубликованной информации, площадь катализаторного завода составит 10 тысяч квадратных метров. В его структуре будет несколько технологических линий, обеспечивающих выпуск продукции.

Строительство производственного корпуса стартует уже в этом месяце. Инспекция Госстройнадзора получила соответствующее уведомление о начале работ.

Ранее сообщалось, что на бывшем заводе Liebherr в Дзержинске начали производить полуприцепы.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Промышленность
Поделиться:
Новости по теме
14 января 2025 11:44  [697] НИИИС построит центр информобеспечения летных испытаний в Нижнем Новгороде
28 декабря 2024 17:30  [1068] Нижегородский земсовет в 2024 году одобрил выделение участков для 249 проектов
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Святки-2025
09 января 2025 13:23Святки на Щёлоковском хуторе
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph