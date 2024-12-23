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Экономика

Нижегородский земсовет в 2024 году одобрил выделение участков для 249 проектов

28 декабря 2024 17:30  [121] Экономика

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Совет по земельным и имущественным отношениям при правительстве Нижегородской области в этом году одобрил выделение земельных участков по 249 проектам на общую сумму 149 млрд рублей. 

Как сообщает пресс-служба правительства региона, по итогам реализации данных проектов будут созданы более 13,5 тысяч новых рабочих мест.

По словам заместителя губернатора Нижегородской области Егора Полякова, больше половины проектов будут реализованы в промышленной и логистической сферах. Кроме того, растет количество туристических объектов. На них приходится около 15% одобренных заявок. Равную долю в числе ходатайств на совет занимают дороги, объекты здравоохранения, спортивные и образовательные учреждения.

Также в 2024 году совет одобрил возможность заключения концессии о создании берегоукрепительного сооружения набережной Гребного канала в Нижнем Новгороде. Отдельные условия соглашения находятся в стадии обсуждения.

Министр имущественных и земельных отношений Нижегородской области Сергей Баринов отметил, что для удобства инвесторов в этом году на сайте ведомства был запущен "Личный кабинет инвестора". С его помощью инвесторы могут подать заявку на земельный совет. Благодаря цифровизации процесса был сокращен перечень предоставляемых инвестором документов с семи до одного.

Отмечается, что "Личный кабинет инвестора" разработан в рамках бережливого проекта "Сквозной инвестиционный поток".

Ранее сообщалось, что мэрия Нижнего Новгорода выставила на торги участок в поселке Кудьма для ИЖС.

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Теги:
Земля инвестиционные проекты
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