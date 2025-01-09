Дзержинский суд дал экс-бойфренду Волочковой 7 лет за мошенничество

Бизнесмен Дмитрий Дюран проведёт семь лет в колонии общего режима. Дзержинский городской суд признал его виновным в мошенничестве, сообщает ТАСС.
Бывший бойфренд российской балерины Анастасии Волочковой был задержан осенью 2023 года в Москве. Следствие установило, что он привлекал инвесторов в свой кондитерский бизнес под брендом Family Desert, обещая им сверхприбыль — до 180% годовых. Однако деньги, полученные от вкладчиков, не вернул, а общая сумма хищений составила около 100 миллионов рублей. Пострадавшими по делу признаны почти полсотни человек.
Теперь бизнесмену предстоит отбывать наказание в исправительном учреждении, а правоохранители продолжают работу по возврату средств потерпевшим.
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