Автобусный маршрут А-76 в Нижнем Новгороде перейдет на брутто-контракт с 1 марта Общество

С 1 марта 2025 года автобусный маршрут А-76 "Московское шоссе — Дубравная" начнет работать по системе брутто-контракта. Об этом сообщили в Центре развития транспортных систем, отвечая на вопросы пассажиров в официальной группе "ВКонтакте".

При такой модели оплаты все средства от продажи билетов будут поступать в бюджет, а перевозчикам компенсируют транспортную работу в полном объеме. Представители ЦРТС отметили, что новая схема мотивирует перевозчиков строго соблюдать расписание, так как за его нарушения предусмотрены серьезные штрафы.

Кроме того, специалисты рассматривают возможность корректировки графика движения маршрута, ориентируясь на реальный пассажиропоток.

Ранее сообщалось, что в 2025 году на брутто-контракты перейдут еще 55 нижегородских автобусных маршрутов.