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Происшествия

Юный убийца 13-летнего подростка вышел на свободу в Нижнем Новгороде

17 января 2025 09:25  [43] Происшествия

Фото: скриншот программы "Кстати"

В Нижнем Новгороде на свободу вышел подросток, который в возрасте 13 лет совершил убийство сверстника. Несмотря на тяжесть преступления, он провел в изоляции менее двух лет. Об этом сообщается в программе "Кстати…" (16+). 

Преступление было совершено в июне 2022 года. По данным следствия, между школьниками возник конфликт, после чего один из них напал на другого в подъезде жилого дома в Московском районе. Он нанес жертве 34 ножевых удара, после чего скрылся. Спустя некоторое время подростка задержали вместе с отцом в Вологде. 

Поскольку убийце было всего 13 лет, он не мог нести уголовную ответственность. Его направили в центр временной изоляции несовершеннолетних правонарушителей в Казани. Однако этой зимой он вернулся в Нижний Новгород. Об этом стало известно из публикаций в его соцсетях, а также от очевидцев, видевших его в одном из торговых центров. 

Факт освобождения подростка вызвал возмущение родных погибшего мальчика. По словам юриста Юлии Васильевой, представлявшей интересы семьи, за прошедшие годы родители убийцы так и не принесли извинений. 

"Перед родителями до сих пор никто не извинился, никто не возместил ни материальный, ни моральный ущерб", — заявила она. 

По информации "Кстати", подростка освободили в конце декабря. Согласно закону, в центрах временной изоляции несовершеннолетние не могут находиться дольше двух лет. Кроме того, полиция не может поставить его на учет, так как за время изоляции он не совершал новых правонарушений.

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Теги:
Преступления Убийство школьники
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