Юный убийца 13-летнего подростка вышел на свободу в Нижнем Новгороде Происшествия

Фото: скриншот программы "Кстати"

В Нижнем Новгороде на свободу вышел подросток, который в возрасте 13 лет совершил убийство сверстника. Несмотря на тяжесть преступления, он провел в изоляции менее двух лет. Об этом сообщается в программе "Кстати…" (16+).

Преступление было совершено в июне 2022 года. По данным следствия, между школьниками возник конфликт, после чего один из них напал на другого в подъезде жилого дома в Московском районе. Он нанес жертве 34 ножевых удара, после чего скрылся. Спустя некоторое время подростка задержали вместе с отцом в Вологде.

Поскольку убийце было всего 13 лет, он не мог нести уголовную ответственность. Его направили в центр временной изоляции несовершеннолетних правонарушителей в Казани. Однако этой зимой он вернулся в Нижний Новгород. Об этом стало известно из публикаций в его соцсетях, а также от очевидцев, видевших его в одном из торговых центров.

Факт освобождения подростка вызвал возмущение родных погибшего мальчика. По словам юриста Юлии Васильевой, представлявшей интересы семьи, за прошедшие годы родители убийцы так и не принесли извинений.

"Перед родителями до сих пор никто не извинился, никто не возместил ни материальный, ни моральный ущерб", — заявила она.

По информации "Кстати", подростка освободили в конце декабря. Согласно закону, в центрах временной изоляции несовершеннолетние не могут находиться дольше двух лет. Кроме того, полиция не может поставить его на учет, так как за время изоляции он не совершал новых правонарушений.