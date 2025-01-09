Пилотную программу льготной ипотеки для чиновников продлили до 2027 года Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Эксперимент по льготной ипотеке для российских чиновников, которая предоставляется под 12%, был продлён до 1 февраля 2027 года. Об этом сообщает телеканал "360".

Запущена программа в середине 2024 года. После завершения текущего срока её могут продлить или заменить разовыми субсидиями.

В эксперименте задействованы сотрудники пяти ведомств: Минфина, Минтруда, Минстроя, ФНС и территориальных органов Федерального казначейства. В год участие принимают не более 45 чиновников. Претенденты проходят строгий отбор, соответствующий определённым критериям.

В рамках программы госслужащим компенсируется часть процентной ставки и стоимости жилья. Чиновники могут приобрести любую недвижимость в личную, совместную или долевую собственность. Ипотечный кредит рассчитан на 9 лет, и если срок кредита превышает этот срок, оставшуюся часть периода придётся оплачивать самостоятельно.