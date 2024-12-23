Свыше 1,2 трлн рублей предусмотрено на субсидирование ипотеки в 2025 году Экономика

В бюджете на 2025 года предусмотрено 1,2 трлн рублей на субсидирование ипотечных программ в России.

Об этом телеканалу "Россия 24" заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.



"На следующий год в полном объеме предусмотрены ресурсы. Если в этом году по всем ипотекам более 1 триллиона рублей - 1,1 триллиона рублей - мы предусмотрели на финансирование льготных ипотек, а изначально в бюджете заложено было примерно в два раза меньше. А в следующем году цифра, заложенная в бюджете на субсидирование ипотечных программ, - 1,2 триллиона с лишним даже. Поэтому деньги есть", - сказал Антон Силуанов.

Министр также сообщил, что объем кредитов по семейной ипотеке в следующем году предполагается в размере 2,2 трлн рублей - это примерно тот же уровень, что и в текущем году.

"Мы устанавливаем лимиты на объем кредитов по тем или иным ипотекам. Предположим, по семейной ипотеке в этом и в следующем году, у нас объем кредитов предполагался исходя из расчета 2,2 триллиона рублей кредитов по семейной ипотеке, которые должны быть просубсидированы. Примерно такой же объем, кстати, и на следующий год - тоже около 2,2. Поэтому на эти объемы мы закладываем соответствующие ресурсы для субсидирования", - добавил Антон Силуанов.

Ранее сообщалось, что россиянам пообещали вернуть доступную ипотеку.