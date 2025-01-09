Второй стационар онкодиспансера в Нижнем Новгороде работает штатно Общество

Фото: сайт ГАУЗ НО НИИКО "НОКОД"

Стационар №2 Нижегородского областного клинического онкологического диспансера, расположенный на Анкудиновском шоссе, 1, функционирует без изменений. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили представители медицинского учреждения, опровергнув слухи о его закрытии.



Ранее в социальных сетях появилась информация о якобы закрытии стационара и переводе врачей в другие больницы. Однако в диспансере заверили, что подразделение работает в привычном режиме.



При этом в НОКОД уточнили, что изменения временно коснулись лишь 6-го отделения колопроктологии. В связи с проведением ремонта его перенесли в здание стационара №3, расположенного на улице Ватутина в Дзержинске. С 9 января отделение временно приостановило работу на прежнем адресе, но после завершения ремонта планируется его возвращение.



Пациентам рекомендовано обращаться за информацией напрямую в диспансер.

Ранее сообщалось, что в дзержинском стационаре №3 НОКОД провели масштабный ремонт.