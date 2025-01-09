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Общество

Сосудистый центр в Дзержинске переедет в местную БСМП

14 января 2025 10:41  [88] Общество

Сосудистый центр в Дзержинске из госпиталя ветеранов войн имени Самарина будет переведен в местную больницу скорой медицинской помощи (БСМП). 

Как сообщил в своих соцсетях руководитель ИА "Стационар-пресс" Алексей Никонов, нижегородский Минздрав планирует перевести подразделение ближе к учреждению экстренной помощи.

Отмечается, что сам госпиталь продолжает работать, плановая госпитализация ветеранов и участников боевых действий проводится в кратчайшие сроки, очереди отсутствуют. 

Сосудистый центр в госпитале ветеранов войн имени Самарина в Дзержинске временно приостановил работу летом прошлого года. О его возможном закрытии говорили местные жители, которые и создали петицию с просьбой сохранить медучреждение.

Ранее сообщалось, что здание больницы №30 в Нижнем Новгороде отремонтируют за 787 млн рублей.

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Теги:
Военные Медицина и здоровье
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