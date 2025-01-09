Сосудистый центр в Дзержинске переедет в местную БСМП Общество

Сосудистый центр в Дзержинске из госпиталя ветеранов войн имени Самарина будет переведен в местную больницу скорой медицинской помощи (БСМП).

Как сообщил в своих соцсетях руководитель ИА "Стационар-пресс" Алексей Никонов, нижегородский Минздрав планирует перевести подразделение ближе к учреждению экстренной помощи.

Отмечается, что сам госпиталь продолжает работать, плановая госпитализация ветеранов и участников боевых действий проводится в кратчайшие сроки, очереди отсутствуют.

Сосудистый центр в госпитале ветеранов войн имени Самарина в Дзержинске временно приостановил работу летом прошлого года. О его возможном закрытии говорили местные жители, которые и создали петицию с просьбой сохранить медучреждение.

Ранее сообщалось, что здание больницы №30 в Нижнем Новгороде отремонтируют за 787 млн рублей.