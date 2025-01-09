Нижегородская сирота пожаловалась Бастрыкину на проблему с жильем Общество

Глава Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин взял на контроль расследование по обращению жительницы Нижегородской области, которая в несовершеннолетнем возрасте осталась без родительской опеки.

Как сообщает пресс-служба силового ведомства, о нарушении своих жилищных девушка сообщила в приёмную председателя СК в социальной сети "ВКонтакте". По словам девушки, ей не предоставили жильё, положенное ей по закону. С 2014 года она состояла на учёте как лицо, которое нуждается в обеспечении жильём в Выксе. В 2022 году её поставили в специальную очередь в Нижнем Новгороде. Но несмотря на то, что в 2023 году суд принял решение в её пользу, жильё ей до сих пор не предоставили.

В региональном управлении СК начали процессуальную проверку по этому обращению. Бастрыкин поручил главе СУ СК России по Нижегородской области Айрату Ахметшину доложить о ее промежуточных результатах и принятом решении.

Ранее сообщалось, что Бастрыкин потребовал доложить о ходе расследования зверского убийства женщины и ее маленькой дочки в Балахне.