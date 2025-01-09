МЧС напомнило нижегородцам о мерах безопасности при купании на Крещение Общество

Сотрудники МЧС напомнили нижегородцам правилах безопасного погружения в купель на Крещение. Свои рекомендации спасатели разместили в официальном Telegram-канале ведомства.

Прежде чем окунуться в прорубь следует оценить свои физические возможности и помнить о возможных противопоказаниях. Погружаться в воду необходимо только в специально оборудованных местах, где дежурят спасатели, медицинские работники, сотрудники МВД и инспекторы ГИМС, которые при необходимости смогут оказать помощь.

Кроме того, перед заходом в воду рекомендуется сделать разминку, надеть нескользящую обувь. Заходить в воду следует постепенно. В проруби не рекомендуется находиться более двух минут. После купания нужно хорошо растереться полотенцем, одеться и выпить горячий чай. Ни в коем случае нельзя употреблять алкоголь

Спасатели также напоминают о необходимости внимательно следить за детьми и о запрете выезжать на машине на лёд.

Ранее сообщалось, что нижегородцев предупредили о возможных опасностях, связанных с купанием в проруби.

Ознакомиться с адресами купелей в Нижнем Новгороде, оборудованных к Крещению-2025, можно тут.