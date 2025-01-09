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Политика

Зарплаты чиновников в Нижнем Новгороде вырастут на 11,7%

17 января 2025 15:20  [1] Политика

Фото: Александр Воложанин

В 2025 году зарплаты сотрудников администрации и думы Нижнего Новгорода вырастут на 11,7%. Соответствующие проекты решений вынесены на рассмотрение на январском заседании гордумы.

Документы ссылаются на указ губернатора Нижегородской области, подписанный 25 декабря, согласно которому повышаются размеры денежного вознаграждения для муниципальных должностных лиц. Необходимые дополнительные расходы уже заложены в городском бюджете.

После повышения оклад мэра города и председателя городской думы составит 82 500 рублей вместо 73 800. Депутаты, работающие на постоянной основе, будут получать 37 600 рублей вместо 33 600.

Оклад первого заместителя главы администрации увеличится с 45 100 до 50 400 рублей, а руководителя аппарата городской думы — с 36 500 до 40 800 рублей. Для специалистов администрации зарплата вырастет с 8 800 до 9 600 рублей.

Также увеличатся выплаты за классный чин. Для действительных муниципальных советников I класса сумма повысится с 12 700 до 14 200 рублей, а для секретарей муниципальной службы III класса — с 2 000 до 2 300 рублей.

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Теги:
Зарплата чиновники
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