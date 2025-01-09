Более 500 строителей М-12 в Бутурлинском районе наконец-то получили зарплату

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Государственная инспекция труда в Нижегородской области помогла восстановить права 525 работников компании ООО "СиАрСиСи Рус", которые столкнулись с задержками зарплат. В результате принятых мер им выплатили более 80 млн рублей.
Проблема с невыплатами возникла осенью 2024 года. Рабочие, занятые на строительстве трассы М-12 в Бутурлинском районе, не получали зарплату с октября по декабрь, из-за чего в конце декабря устроили забастовку. И это был не первый случай подобных задержек со стороны компании.
После жалоб сотрудников трудовая инспекция провела проверку, выявила задолженность и организовала профилактические мероприятия. В итоге вся сумма была погашена.
"Профилактика нарушений – один из важных инструментов защиты трудовых прав", – подчеркнул руководитель инспекции Илья Мошес.
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