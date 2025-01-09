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Более 500 строителей М-12 в Бутурлинском районе наконец-то получили зарплату

16 января 2025 19:12  [78]

Фото: пресс-служба Гострудинспекции в Нижегородской области

Государственная инспекция труда в Нижегородской области помогла восстановить права 525 работников компании ООО "СиАрСиСи Рус", которые столкнулись с задержками зарплат. В результате принятых мер им выплатили более 80 млн рублей. 

Проблема с невыплатами возникла осенью 2024 года. Рабочие, занятые на строительстве трассы М-12 в Бутурлинском районе, не получали зарплату с октября по декабрь, из-за чего в конце декабря устроили забастовку. И это был не первый случай подобных задержек со стороны компании. 

После жалоб сотрудников трудовая инспекция провела проверку, выявила задолженность и организовала профилактические мероприятия. В итоге вся сумма была погашена.

"Профилактика нарушений – один из важных инструментов защиты трудовых прав", – подчеркнул руководитель инспекции Илья Мошес.

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Теги:
Долги М-12 Трудоустройство
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