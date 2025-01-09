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Общество

Парк имени 777-летия Нижнего Новгорода проверят на наличие дефектов весной-2025

17 января 2025 20:36  [117] Общество

Фото: сайт МБУ "Нижегородгражданпроект"

Благоустройство парка 777-летия Нижнего Новгорода осуществляется поэтапно, и завершение первого этапа в конце прошлого года не означает, что все работы завершены. Об этом редакции НИА "Нижний Новгород" сообщили в администрации Автозаводского района.

В настоящее время МБУ "Нижегородгражданпроект" разрабатывает проектную документацию для дальнейшего улучшения территории парка.  Второй этап работ будет включать в себя ремонт и покраску ограждений, создание зоны для отдыха на пляже, спортивной площадки и расширение зоны для игр детей. Отмечается, что обустройство площадки для выгула собак в парке не предусмотрено.

В районной администрации также добавили, что работы по благоустройству, проведенные в 2024 году, завершены и приняты администрацией района. Весной будет проведено комиссионное обследование, чтобы выявить и устранить все недостатки, которые возникли в рамках гарантийных обязательств.

Ранее в нижегородских СМИ сообщалось о некоторых проблемах, связанных с благоустройством парка. В частности, посетители парка обратили внимание на плохое состояние ограждений, закрытые туалеты, торчащие провода, строительный мусор и старые граффити на площадке для скейтбординга.

Сообщалось, что на благоустройство парка 777-летия Нижнего Новгорода дополнительно направят 8,2 млн рублей.

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Теги:
Автозаводский район Благоустройство Парки
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