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Общество

Каток в нижегородском парке имени 1 Мая продлил часы работы

16 января 2025 08:00  [91] Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

На бесплатном катке в парке имени 1 Мая теперь можно кататься дольше. Как сообщает городская Дирекции парков и скверов, каток в парке имени 1 Мая вновь открылся после потепления 15 января.

Теперь он будет работать по новому графику, увеличив время работы: с 10:10 до 12:00, с 12:40 до 14:20, с 15:00 до 17:00 и с 18:00 до 20:40. Это сделано для того, чтобы обеспечить комфортное и безопасное катание, а также для качественной подготовки льда и уборки снега.

В дирекции отметили: вход на каток, аренда коньков и пользование камерой хранения бесплатные.

А вот режим работы катка в Автозаводском парке остался прежним. "Катушка" открыта для посетителей с 11:00 до 21:00 по будням и с 10:00 до 21:00 – по выходным. 

Специалисты напоминают, что катки можно посещать только при стабильной отрицательной температуре. 

Ранее сообщалось, что этой зимой в Нижнем Новгороде откроются более 75 катков и хоккейных площадок.

Также выяснилось, что новогодняя площадка с катком на Нижегородской ярмарке будет работать до 9 февраля.

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Теги:
Каток Отдых Парки
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