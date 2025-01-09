Каток в нижегородском парке имени 1 Мая продлил часы работы Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

На бесплатном катке в парке имени 1 Мая теперь можно кататься дольше. Как сообщает городская Дирекции парков и скверов, каток в парке имени 1 Мая вновь открылся после потепления 15 января.

Теперь он будет работать по новому графику, увеличив время работы: с 10:10 до 12:00, с 12:40 до 14:20, с 15:00 до 17:00 и с 18:00 до 20:40. Это сделано для того, чтобы обеспечить комфортное и безопасное катание, а также для качественной подготовки льда и уборки снега.

В дирекции отметили: вход на каток, аренда коньков и пользование камерой хранения бесплатные.

А вот режим работы катка в Автозаводском парке остался прежним. "Катушка" открыта для посетителей с 11:00 до 21:00 по будням и с 10:00 до 21:00 – по выходным.

Специалисты напоминают, что катки можно посещать только при стабильной отрицательной температуре.

Ранее сообщалось, что этой зимой в Нижнем Новгороде откроются более 75 катков и хоккейных площадок.

Также выяснилось, что новогодняя площадка с катком на Нижегородской ярмарке будет работать до 9 февраля.