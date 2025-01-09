Илья Агапов будет выступать за ФК "Пари НН" на правах аренды Спорт

Фото: ФК "Пари НН"

ФК "Пари Нижний Новгород" и московский ЦСКА договорились об аренде защитника Ильи Агапова. Футболист уже присоединился к команде на сборе в Турции и провел первую тренировку. Соглашение рассчитано до конца сезона-2024/2025, сообщается на сайте ФК "Пари НН".



Для 23-летнего игрока это уже второй приход в нижегородский клуб. В сезоне 2022/2023 он провел за "Пари НН" 13 матчей в РПЛ и три встречи в Кубке России. Агапов универсален: он может сыграть как в центре обороны, так и на левом фланге.



Свою профессиональную карьеру защитник начинал в казанском "Рубине", затем на правах аренды играл за «Нефтехимик» и выступал за "Спартак-2". В 2023 году перешел в ЦСКА, за который провел 33 матча, забил два гола и отдал три голевые передачи. В составе армейцев Агапов стал серебряным призером чемпионата России и обладателем Кубка страны.



Также футболист выступал за юношеские и молодежные сборные России, а во время предыдущего периода в "Пари НН" получал вызов в национальную команду.