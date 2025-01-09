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Спорт

БК "Пари Нижний Новгород" уступил "Зениту" в матче Единой лиги ВТБ

16 января 2025 07:00  [38] Спорт

Фото: БК "Пари Нижний Новгород"

БК "Пари Нижний Новгород" проиграл "Зениту" со счетом 94:79 в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, который прошел в Санкт-Петербурге вечером 15 января.

Первая четверть сложилась удачно для "Пари Нижний Новгород", завершившись их преимуществом — 30:23. Однако в дальнейшем питерская команда перехватила инициативу. Во второй четверти "Зенит" набрал 30 очков, против 17 у гостей, что позволило выйти вперёд. Третий и четвёртый игровые отрезки также остались за хозяевами: 21:13 и 20:19 соответственно. 

Самым результативным игроком встречи стал форвард "Зенита" Дуэйн Бэйкон, который набрал 18 очков и сделал один подбор. В составе нижегородской команды лучшим по результативности оказался американский защитник Зак Наталл, записавший в свой актив 14 очков и три подбора. 

После матча главный тренер БК "Пари Нижний Новгород" Сергей Козин отметил, что ключевую роль сыграли ошибки в защите. По его словам, команда допустила семь потерь в четвёртой четверти, что дало соперникам возможность доминировать на подборе. «Зенит» сумел забрать девять мячей на чужом щите, что стало решающим фактором в концовке.

За три-четыре минуты до финальной сирены разрыв составлял 10 очков, однако ошибки нижегородцев не позволили сократить отставание и зацепиться за более близкий результат. Тем не менее, Козин отметил, что команда смогла остаться конкурентоспособной до конца встречи. 

Следующий матч (6+) нижегородцы проведут на своей арене 18 января. Соперником "Пари НН" станет екатеринбургский "Уралмаш".

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Теги:
Баскетбол БК "Пари НН" Спорт
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