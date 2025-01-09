Профессора Нижегородской консерватории Тамару Левую похоронят 18 января Культура и отдых

15 января 2025 года не стало профессора, доктора искусствоведения и заведующей кафедрой истории музыки Нижегородской консерватории Тамары Николаевны Левой. Трагическую новость сообщили в консерватории.



Тамара Николаевна родилась в Барабинске Новосибирской области. В 1963 году окончила историко-теоретический факультет Горьковской консерватории, а спустя 5 лет завершила обучение в аспирантуре под руководством известного музыковеда Д.В. Житомирского. В 1976 году защитила кандидатскую диссертацию, посвящённую инструментальному творчеству Пауля Хиндемита. Со временем её научные исследования сосредоточились на русской музыкальной культуре ХХ века, особенно на творчестве Дмитрия Шостаковича.



С 1963 года Тамара Левая преподавала в Нижегородской (Горьковской) консерватории, вела курсы истории отечественной музыки ХХ века, курировала дипломные работы студентов и аспирантов. Благодаря её многолетнему труду сформировалось целое поколение молодых музыковедов.



"Уход Тамары Николаевны – большая потеря для академического сообщества и музыкального искусства", - сообщается на сайте консерватории.

Отмечается, что прощание с профессором состоится в ритуальном зале Бугровского кладбища 18 января в 9:00.