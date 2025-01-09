Взрыв газа в Богородске закончился уголовным делом

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СК возбудил уголовное дело после взрыва газа в жилом двухэтажном доме на улице Огарева в Богородске, в результате которого один человек погиб и один доставлен в больницу.
Как рассказали в пресс-службе СУ СКР по Нижегородской области, вечером 17 января в двухэтажке произошел хлопок газовоздушной смеси, в результате чего обрушилась квартирная перегородка.
Одна из жительниц дома погибла, вторую доставили в больницу – ей оказывается медпомощь.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, которые повлекли по неосторожности смерть человека.
Следователи назначают экспертизы и допрашивают свидетелей. Ход расследования – на контроле прокуратуры. Обстоятельства случившегося уточняются.
Ранее сообщалось, что пожарные спасли из горящего дома семь человек.
Также есть информация, что местные власти решают вопрос о размещении эвакуированных жильцов.
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