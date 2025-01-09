Что известно о взрыве в двухэтажном доме в Богородске Происшествия

Фото: Telegram-канал SHOT

Крупный пожар начался после взрыва газовоздушной смеси в жилом двухэтажном доме на улице Огарева в Богородске 17 января. НИА "Нижний Новгород" собрал всю имеющуюся к этому моменту информацию об инциденте.

По официальной информации, после взрыва загорелась крыша дома. Также обрушилась межквартирная перегородка. Сначала спасатели сказали, что обошлось без пострадавших. Однако вскоре в региональном минздраве сообщили о пожилой женщине, которой потребовалась помощь медиков – она отравилась угарным газом.

По последним данным, в общей сложности из горящего здания были спасены семь человек. На месте работают более 70 специалистов и 24 единицы техники, сказали в МЧС.

Случившееся привлекло внимание прокуратуры и СК. Сотрудники этих двух ведомств уже на месте. Они выясняют причины и обстоятельства произошедшего.

По неофициальной информации, площадь пожара достигла 250 квадратных метров.

В квартире, где произошёл взрыв газа, по словам соседей, жила одинокая бабушка. Жильцы пострадавшего дома рассказали Telegram-каналу Ni Mash, что угарным газом отравилась 86-летняя хозяйка квартиры, где и прогремел взрыв. С их слов, женщина проживает там одна.

При этом в администрации Богородского района сказали, что решается вопрос о размещении эвакуированных жильцов. В пострадавшем доме зарегистрированы 28 человек, сколько реально проживают там – уточняется.