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Происшествия

Богородские власти решают вопрос с размещением жильцов пострадавшего от взрыва дома

17 января 2025 22:00  [113] Происшествия

Фото: Telegram-канал Алексея Короткова

Богородские власти решают вопрос с размещением жильцов дома №15 на улице Огарева, эвакуированных при пожаре 17 января. Об этом сообщили в администрации округа.

Сегодня вечером в двухэтажном доме произошел взрыв с последующим возгоранием кровли. Также в пострадавшей квартире обрушилась стена. Из полыхающего здания были спасены семь человек. Медпомощь потребовалась одному жильцу – пожилой женщине.

В случившемся разбираются сотрудники СК и прокуратуры.

Глава Богородского района Алексей Коротков также находится на месте ЧП. Отмечается, что в этом доме зарегистрированы 28 человек, число реально проживающих там уточняется.

"Предоставлены автобусы для жителей, организована работа по выявлению потребностей жителей в предоставлении временного размещения", – написал Коротков в своем Telegram-канале.

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Теги:
Богородск Взрыв газа ЧП
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