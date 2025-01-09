Богородские власти решают вопрос с размещением жильцов пострадавшего от взрыва дома

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Богородские власти решают вопрос с размещением жильцов дома №15 на улице Огарева, эвакуированных при пожаре 17 января. Об этом сообщили в администрации округа.
Сегодня вечером в двухэтажном доме произошел взрыв с последующим возгоранием кровли. Также в пострадавшей квартире обрушилась стена. Из полыхающего здания были спасены семь человек. Медпомощь потребовалась одному жильцу – пожилой женщине.
В случившемся разбираются сотрудники СК и прокуратуры.
Глава Богородского района Алексей Коротков также находится на месте ЧП. Отмечается, что в этом доме зарегистрированы 28 человек, число реально проживающих там уточняется.
"Предоставлены автобусы для жителей, организована работа по выявлению потребностей жителей в предоставлении временного размещения", – написал Коротков в своем Telegram-канале.
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