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Общество

Охранная организация оштрафована на 460 тысяч рублей из-за ножевого ранения сотрудника

18 января 2025 13:42  [97] Общество

Государственная инспекция труда в Нижегородской области по результатам расследования тяжелого несчастного случая привлекла к административной ответственности ООО "ЧОО "Группа" за нарушение нормативных требований охраны труда 

Как сообщает пресс-служба ведомства, в июле прошлого года водитель стажер частной охранной организации прибыл на охраняемый объект на улице Магистральной в Кстове для изучения путей подъезда. Находившийся радом мужчина ударил его ножом в грудь.

Основной причиной несчастного случая,  явилось причинение вреда жизни и здоровью в результате противоправных действий третьих лиц. Во время расследования было установлено, что работодатель не обеспечил соблюдение работником требований охраны труда, контроль безопасного производства работ, недопущение работников к исполнению обязанностей без медосмотров, выдачу СИЗ и включение в трудовой договор условий труда.

В результате организацию оштрафовали на 460 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что на Выксунском металлургическом заводе произошёл несчастный случай, в результате которого рабочий получил травму спины.

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Теги:
Госинспекция труда Штраф
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