Несчастный случай на съемках в Нижегородской области закончился судом

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Трагический инцидент, который произошёл на съёмках исторического фильма режиссёра Валерии Гай Германики, закончился судом.
Как сообщается в сюжете программы "Кстати..." (16+), во время съёмок в Павловском районе московский актёр Эдуард Лыков едва не погиб. Он упал с лошади и сильно травмировал спину. Мужчина продолжительное время находился в реанимации и все еще восстанавливается. Удастся ли полностью восстановить после инцидента - неизвестно.
Со слов пострадавшего, кинокомпания попыталась замять ситуацию, предложив сначала 300 тысяч, а затем 500 тысяч рублей за отказ от претензий. Тем не менее актёр намерен действовать в соответствии с законом и добиваться возбуждения уголовного дела. По его мнению, на съёмочной площадке могли быть нарушены правила безопасности и нормы охраны труда.
По данным Гострудинспекции, извещение о несчастном случае, который произошел 5 августа 2024 года, не поступило от работодателя в установленный срок, что является нарушением ТК РФ.
Ранее сообщалось, что на Выксунском металлургическом заводе произошёл несчастный случай, в результате которого рабочий получил травму спины.
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