Несчастный случай на съемках в Нижегородской области закончился судом Происшествия

Фото: скриншот программы "Кстати"

Трагический инцидент, который произошёл на съёмках исторического фильма режиссёра Валерии Гай Германики, закончился судом.

Как сообщается в сюжете программы "Кстати..." (16+), во время съёмок в Павловском районе московский актёр Эдуард Лыков едва не погиб. Он упал с лошади и сильно травмировал спину. Мужчина продолжительное время находился в реанимации и все еще восстанавливается. Удастся ли полностью восстановить после инцидента - неизвестно.

Со слов пострадавшего, кинокомпания попыталась замять ситуацию, предложив сначала 300 тысяч, а затем 500 тысяч рублей за отказ от претензий. Тем не менее актёр намерен действовать в соответствии с законом и добиваться возбуждения уголовного дела. По его мнению, на съёмочной площадке могли быть нарушены правила безопасности и нормы охраны труда.

По данным Гострудинспекции, извещение о несчастном случае, который произошел 5 августа 2024 года, не поступило от работодателя в установленный срок, что является нарушением ТК РФ.

Ранее сообщалось, что на Выксунском металлургическом заводе произошёл несчастный случай, в результате которого рабочий получил травму спины.