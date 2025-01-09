Травмирование термиста проката и труб "ВМЗ" закончилось расследованием

На Выксунском металлургическом заводе произошёл несчастный случай, в результате которого рабочий получил травму спины, сообщила Государственная инспекция труда в Нижегородской области.
11 января при термической обработке труб автоматическое устройство для считывания маркировки не смогло распознать маркировку на одной из труб. 35-летний термист 6-го разряда АО "ВМЗ" решил посмотреть маркировку лично и для этого зашел в зону работы маркировщика, перейдя линию работающего в автоматическом режиме рольганга. В этот момент движущаяся по рольгангу труба прижала его к оборудованию. Пострадавший сообщил о случившемся по рации.
Прибывшая скорая помощь доставила его в больницу с травмой спины.
Государственная инспекция труда проводит расследование, чтобы установить все обстоятельства и причины произошедшего.
Ранее сообщалось, что Гострудинспекция выявила нарушения ТК при проверке шатковского зернокомплекса.
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