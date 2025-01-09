Судимый за причинение ущерба чиновник стал главой "Тепловодоканала" в Заволжье Общество

Бывший глава города Чкаловска Александр Кудряшов, ранее осуждённый за превышение должностных полномочий, возглавил предприятие "Тепловодоканал" в Заволжье, сообщает NewsNN.

Ранее Александр Кудряшов был приговорён к условному сроку за то, что в декабре 2021 года подписал акты о выполнении работ по благоустройству пристани в Чкаловске, которая после первого же шторма превратилась в руины. При этом он знал, что работы полностью не выполнены. Этими действиями Александр Кудряшов нанес бюджету города ущерб на сумму более 6,4 млн рублей.

В конце 2024 года он занял должность директора "Тепловодоканала" в Заволжье, о чём стало известно из открытых источников.

Глава Городецкого округа Александр Мудров сообщил изданию Ni Mash, что экс-мэр Чкаловска, который нанёс ущерб городу, занимает должность директора, потому что он является эффективным менеджером.